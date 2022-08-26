金門醫院為提供地區民眾更完善的醫療照護，以「金門縣醫療照護發展基金補助計畫」申請300萬設備費預算，建置急診室「生理監視器中央站」。（金門醫院提供）

金門縣籍公費醫保生已有7人在接受各大教學醫院中心的急診專科訓練後，陸續取得專科證書返鄉服務。（金門醫院提供）

衛福部金門醫院為提供地區民眾更完善的醫療照護，以「金門縣醫療照護發展基金補助計畫」申請300萬設備費預算，建置急診室「生理監視器中央站」，讓鄉親的健康獲得進一步保障。

金門醫院說明，該項計畫是採購中央監視系統工作站主機，在照顧區包含急診留觀床、急救間和急診負壓發燒篩檢站置放床邊生理監視器共10組，並在急診內外科醫師診察區和急診檢傷區三處分別設置大型監視螢幕。生理監視器量測得患者各項生理信號與參數（心跳、血壓、血氧等生命徵象）後，透過無線網路方式傳遞數據至中央監視系統工作站並進行資料儲存，且會同步顯示在各監視螢幕，以利醫護可隨時監控病人的病況。

院方表示，金門醫院在急診室設置生理監視器中央站是一項創舉，透過即時的生理象徵監測，當數值異常會立即警示，提醒急診的醫護團隊及時處置，對於高危險的病人，醫護人員可透過此設備隨時掌握病人狀況。

尤其在COVlD-19疫情下，在急診發燒篩檢隔離室使用生理監視器中央站設備，可遠端監控隔離患者生理訊號，讓醫護人員不需頻繁穿脫防護衣進出隔離室，也能即時掌握確診病人狀況，除了提升病人安全性的照護，也有助降低暴露感染風險，而醫療負擔的下降也有利急診現場人力運作。

金門醫院強調，急診室是穩定重症病人的戰場。如何努力救回生死交關的病人，是急診團隊的職責。近年縣籍公費醫保生已有7名醫師在接受各大教學醫院中心的急診專科訓練後，陸續取得專科證書返鄉服務，同時在身為急診專科醫師的侯重光院長帶領下，金門醫院急診室的軟硬體設備不斷更新，努力維持中重度急救責任醫院指標以及業務運作，且在過去疫情期間，急診室醫護皆堅守工作崗位，為守護家鄉健康而付出。

院方感謝金門縣政府及金門縣議會的大力支持與經費援助，期許在這些設備儀器輔助下，能帶給民眾更友善及安全的醫療環境。