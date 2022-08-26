2022年U18亞洲女籃錦標賽即將於9月5日起在印度班加羅爾開幕，中華U18女籃代表隊名單26日確認，陳美莉總教練依據集訓期間球員表現，遴選近況最佳12位球員參賽，代表隊預定9月2日啟程赴印度。

中華U18女籃代表隊由陳美莉總教練領軍，搭配藍浩語、楊雅惠組成教練團，體能教練洪一全、防護員石慧君，12位球員有韓汛(文化)、宋瑞蓁(世新)、游沁樺(世新)、李恩芯(淡商)、蕭豫玟(淡商)、楊幸恩(淡商)、米靖恩(北一女)、黃子芸(北一女)、邱敬恩(文化)、張聿嵐(陽明)、游欣樺(陽明)、吳佩璿(北一女)。

本屆U18女籃亞錦賽第一級共有8隊參加，中華隊預賽與日本隊、中國大陸隊、印尼隊同組，9月5日首戰日本、9月6日出戰中國、9月7日迎戰印尼，分組第一名晉級四強，分組二、三名將爭奪另外兩席四強名額，只要晉級4強就可拿到明年U19女籃世界盃門票。