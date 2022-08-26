大安區農會26日舉辦公益活動，共計375戶弱勢族群受惠。（大安農會提供／陳淑娥台中傳真）

中秋佳節將屆，台中市大安農會26日舉辦「2022愛在中秋．安農香腸送愛心」你買．我捐公益活動，近1個月共募集安農香腸、貢丸、鹹豬肉各375包，嘉惠375戶弱勢族群。大安總幹事蔡建宗表示，農會連續8年第15次以實際行動付出，盼讓弱勢族群能享受美味安農香腸，增添過節喜氣。

大安區農會持續以取之社會用之社會回饋心，連續8年第15次以實際行動付出，用真情、真愛、真心為社會盡一份責任，26日上午舉辦「2021愛在中秋．安農香腸送愛心」你買．我捐公益活動，台中市農業局長蔡精強也共襄盛舉。

大安總幹事蔡建宗表示，凡民眾購買飛天豬「大安禮尋」產銷履歷肉鬆禮盒1盒，農會就捐出1包飛天豬農特肉類產品，民眾踴躍響應，近1個月即募集安農新鮮肉類產品、貢丸、鹹豬肉各375包，「腸鮮禮盒」可嘉惠大安、大甲、清水、后里、大雅及南投仁愛鄉等地區375戶弱勢族群。

大安區長許宏綺指出，國人在中秋節喜好以烤肉活動與家人親友團圓歡聚，為使社區內弱勢族群家庭感受佳節氛圍、增進親子互動關係，特別與大安農會攜手舉辦你買我捐活動，盼能拋磚引玉幫助更多人。

大安農會理事長陳蓮章表示，此公益活動結合台中市農會、南投仁愛鄉農會、大安區公所、大安區肉品市場，連結民眾帶動全區市民發揮愛心，造福廣大的弱勢家庭，更為社會注入一股暖流。