富邦悍將外野手申皓瑋昨天4打數無安打，僅靠1次保送上壘，中斷連續20場敲安的紀錄，雖然沒能延續連續安打場次，但他也不會覺得可惜，「能走到這裡我自己也覺得滿不可思議的，自己也是運氣很好吧！」

申皓瑋近期在攻擊端繳出穩定表現，連續20場安打寫下生涯最佳，但昨天他5次打擊機會前2次遭到鋼龍三振，第3次敲出右外野飛球出局，第4打席獲得保送，9局下最後一次挑戰安打機會也沒成功，敲出左外野飛球出局，個人連續安打紀錄告終。

申皓瑋透露，自己是約到連續第16、17場時才注意到這項紀錄，他笑著說：「注意到就趕快把眼睛飄掉，告訴自己『我不知道這件事』。」他知道聯盟最長連續安打場次紀錄是郭嚴文的33場，「33場真的很強，不知道他是怎麼達到的，我在這20場每天都很努力維持身體狀況，做每件事都很小心。」

他提到，在這段連續安打期間自己並沒有什麼特別的迷信，沒有一定要用同支球棒、穿同樣的衣服之類的，但賽前打擊練習時一定都會做同樣的事，「其實滿累的，就算身體疲勞還是要逼自己去做。」

而在這段追逐紀錄的時間時間，訓練員高挺耀也是申皓瑋背後重要推手之一，「他告訴我要維持，不可以因為打得好而放鬆，反而一天要比一天更積極、更專注，感謝這段時間他一直提醒我。」

申皓瑋也體認到要在競爭的一軍戰場中生存不容易，自己只能努力把表現落差縮小，而隨著他這段時間努力維持，也讓他逐漸達到與首席教練黃泰龍的撞球約定，被下達「禁球令」的這段時間他連球桿都不敢摸更不敢打開，「現在就是努力把與龍哥約定達成。」