新北市政府觀光旅遊局為推廣微笑山線家山旅遊風氣，於21日在三峽舉辦「品．山之味道 × 山中茶席」活動，在山林裡民眾一邊賞景、一邊品茶、一邊享用特製茶香餐盒，結合山林美景、茶香文化、藍染工藝，打造沉浸式的山林體驗，帶領民眾循著茶香，見三峽家山風景，深度感受微笑山線三峽區的風土人文。

上午以手作方式體驗三峽藍染之美，下午以茶香為主題，安排山中茶席走讀活動，邀請多家三峽在地優質茶行一起上山奉茶，以山中茶席方式分享三峽好茶，民眾漫步在綠意盎然的鳶山中品茗賞景，感受三峽茶文化的深厚底蘊。

在步道途徑中，特別安排山中茶席，打開五感體驗。(圖/新北市政府觀光旅遊局提供)

活動更特別與璐露野合作，民眾可以在精心佈置的大地茶席區，享受以三峽百年茶香概念設計的特製餐盒，以五感細細品味三峽的風土滋味。

獲得111年度新北市優良蜜香紅茶比賽特等獎的戴記茶坊表示，三峽是茶葉重鎮，今日參與活動的茶行，三峽茗茶祥興行、天芳茶行、統一茗茶都一直不遺餘力的在推廣三峽在地茶文化。很感謝主辦單位的邀請，讓我們這幾家茶行有機會透過山中茶席活動，讓更多人品嚐到三峽茶香的美好。在這麼棒的五星級的步道品茶賞景，真的是相當用心的安排。

新北市觀光旅遊局楊宗珉局長表示，為提升鳶山的山林遊憩品質，已進行公廁修繕及改造工程，相信能讓前來參與微笑山線活動的民眾如廁更加安心、放心。未來後續將推出微笑山線「聽．山之聲音」活動，帶著旅人走進微笑山線，靜下心來，打開耳朵，聆聽山林及小鎮的聲音風景，以音樂形式分享人們與土地的故事，敬請持續關注新北市觀光旅遊網，或加入「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。