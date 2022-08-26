馬鞍颱風帶來豪雨，台東縣延平鄉紅葉村往清水、上里部落道路山區大塊土石崩落，道路受阻。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

馬鞍颱風帶來豪雨，台東縣延平鄉紅葉村往清水、上里部落道路山區大塊土石崩落，道路一度中斷，延平鄉公所發現後已立即前往將石塊移除，隨即恢復通車。部落居民指出，部落好幾十年只要下雨便落石不斷，已多次要求鄉公所興建明隧道，公所回應，考量居民戶數不多，不符經濟效益。

「每天小落石，3個月就中落石，每半年就出現大落石！」居民伊藍指出，這條從紅葉村往清水、上里部落的道路，已經好幾十年都是這樣的光景，25日上午山壁岩層石塊大片滑落，所幸下方沒有人車通行，否則後果不堪設想。

上里部落僅有3戶居民，但清水部落也有不少農民，上山道路每天不時有落石，若路過騎士或車輛不慎石塊砸到，一定掉落懸崖。在地人雖多次透過民代陳情，得到的回應卻都是「居住人數不夠，不符經濟效益，浪費國家財政資源」

延平鄉公所祕書閻志瑋指出，各部落都有建立手機群組，會在群組內即時通報山區道路安全，因此，在25日道路上發現大量落石崩落影響道路通行後，立即已派員前往將石塊移除，下午便隨即恢復通車。

閻志瑋說，只要即時雨量過大，邊坡就會有落石掉落，鄉公所也為此傷腦筋，只要颱風警報發布，公所人員就得上山疏散居民撤離，清潔隊員也得冒險上山清除倒樹及石塊。她坦言，雖有民代建議設置涵洞，但考量居民戶數不多，僅有3戶，因不符合經濟效益而作罷。

鄉公所表示，台東紅葉谷綠能溫泉園區即將在8月底開幕，許多旅遊業者正規畫延平鄉整體觀光遊程，未來遊客人數相當可觀，期盼未來由台東縣政府提報重大災害工程，或許能獲得中央挹注經費修復。