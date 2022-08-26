品味最道地的台北，感受職人溫度，「台北風味市集」將從8月27日至9月11日，在圓山花博長廊廣場登場，一連三個周末推出不同主題的攤位，有設計文創、花卉農產、風格餐飲等，產發局表示，「設計文創周」明起擔任首發，每周都會推出30攤，讓大家逛好逛滿。

產發局說明，搭配明起開展的「2022台北城市博覽會」，8月27日至9月11日周末假期，將於場外圓山花博長廊廣場推出「台北風味市集」，有近百家品牌共襄盛舉，每周精選30家進駐，同時推出無現金支付滿兩百即可抽獎的市集專屬優惠，還有每日限定的手作體驗課程，邀大家享受暑期美好時光。

「設計文創周」擔任首發，8月27日至8月28日不僅有全球首台以老窗花為主題，記錄人生每個溫暖瞬間的相機品牌「PaperShoot」，更有長期心繫海洋，推動淨塑產品的「仁舟淨塑」；秉持對環境友善的綠工藝思維，跨界整合台灣少數僅存國寶級工藝技藝的「匠藏工坊」等在地品牌，典藏台灣社會的永續記憶。

第二周的「花卉農產周」，9月2日至9月4日號召台北市在地小農、二代青農與花藝職人擺攤，諸如採用天然調配中草藥飼料照顧雞隻健康的「職人魂無抗生鮮雞蛋雞肉」；主打不添加糖、鹽及化學物質的有機果乾、花果茶的「Musu木甦無包裝商店」等，讓民眾吃得天然，也傳承下一代善待土地的心意。

壓軸登場的「風格餐飲周」，9月9日至9月11日將端出台北文化的美食內涵，由新加坡米其林必比登推薦的「松發肉骨茶」，與榮獲美國國家地理雜誌報導，混搭廚神阿義師的「貓空找茶市集」等品牌領軍參與。

產發局說明，護理師與畢業於法國廚神學校(Institut Paul Bocuse)的主廚共同創立的甜點工作室「食壹點甜」，將為一大新星亮點，全場的餐飲品牌不只堅持給予民眾最真實的美味，更要用味蕾勾勒出台北風味的輪廓。