位於板橋板橋區民權段743地號的「來青」社會住宅，今傳出將轉成預售屋標售，民進黨新北市議員何博文、戴瑋姍在議會要求市府官員承諾235戶社宅未來不會當一般住宅標售，否則就是圖利建商，財政局長李泰興回應，道聽塗說，目前沒有要標售，房子也尚未驗收，年底將配合城鄉局的社宅政策進行滾動式檢討及重新規畫。

何博文表示，社會住宅中籤率只有10到20％，中籤率很低，一房難求，青年人對社宅有迫切需要，板橋好不容易有公辦都更的社宅，前市長朱立倫也承諾興建的311戶住宅，市府分回房地部份將做為青年交流暨職涯發展中心使用，其中235戶作為青年社宅，但如今卻傳出要標售，質疑市府炒作房價，現在不敢說，等到選後再標售，要求官員承諾絕對不會標售。

戴瑋姍也批，建商已上網標售，市府根本在說謊，質疑侯市府圖利建商，是不是侯友宜缺政治獻金啊？就期約賄選啊！開了此先例，以後建商都能以社宅之名在精華地圈地，損害市民權益。

李泰興表示，不知消息從何而來，這是道聽塗說，歷次他都在說房子還在驗收，尚未過戶到市府名下，市府沒有所有權怎麼可能拿去賣？強調公家不可能賣預售屋，另重申他從來沒說要來標售，社宅本來就是供需問題，需求是會改變的，如建商真的寫出標售市府分回部分，會要求更正，絕不會圖利財團賤賣市府資產，市府一貫立場都是如此。

城鄉局長黃國峰也說，現在都市更新計畫沒變是社會住宅，目前沒有要標售；青年局長錢念群則表示，會積極向城鄉局爭取青年社宅，為年輕人爭取最大權益。