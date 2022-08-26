「第11屆伊林璀璨之星」決賽盛典今（26日）於WESTAR舉行，由「原子少年」伊林7帥林佳辰、黃文廷、金雲、李哲言、江尚儒、饒高赫及陳翊樺演唱〈原來的少年〉，為激烈比賽揭開序幕；7帥中有5位林佳辰、黃文廷、李哲言、陳翊樺、江尚儒皆來自「璀璨之星」比賽，重返夢想起點，從學弟成為學長，不忘提醒學弟妹們「放輕鬆做自己，好好享受舞台」。

黃文廷是第7屆「花漾少男少女組」冠軍，透露上場前緊張到一直上廁所，但當時我保持一個勇敢犯錯的心態，「這只是一個試煉，當作第一次練習的感覺，盡自己所有練習的成果」。也喊話參賽者享受每次舞台，「放輕鬆真的比身心緊繃好，因為不知道是不是下一次，又或者之後會有更多機會。」同屆亞軍的林佳辰也笑曝，自己當年也是緊張到話都說不好，嘴角都在抖；而拿到第9屆「演藝組」第3名的李哲言則認為，享受舞台、燈光、鏡頭很重要，因為這些都是很珍貴、難得的瞬間。

7人近日因參加《原子少年》爆紅，外出也常被眼尖的粉絲認出，黃文廷說，「昨天在等排練之前，我戴漁夫帽、眼鏡在捷運站看書，被1個國一小粉絲就拉著媽媽過來問可不可以合照」，讓他直呼：「有點不習慣，因為那是我最平常的樣子。」林佳辰則稱讚粉絲大多都很有禮貌，有次他跟家人去吃阿宗麵線，有位粉絲為不打擾用餐，特別站在門口等他們吃完後才問是否能合照，他當時雖已滿身大汗，仍親切答應說「好啊」。

陳翊樺前幾天到宜蘭旅遊也被民宿老闆認出，老闆開心拿他當活招牌，不過因當時已結清住宿費，所以沒來得及拿到優惠；金雲和江尚儒則是去台南吃冰，遇到熱情的老闆招待西瓜和1籃多達20幾顆的芒果，也請他們在餐盤上簽名；饒高赫則表示他與陳治廷去劍湖山跨年時，在排遊樂設施期間也被粉絲認出。