信託公會為推動「信託2.0」跨業結盟，首屆鼓勵社福團體、照護(顧)機構、安養與醫療機構等與信託業合作推廣安養信託獎評鑑出爐！信託公會理事長邱月琴26日表示，第一期獎勵方案遴選活動，信託業共推薦八家機構團體，經信託公會邀請外部專家學者參與評選，這八家機構團體均獲選，將於本2022年底公開表揚獎勵。

信託公會指出，此8家機構團體包括「臺北市無子西瓜社會福利基金會」、「中華民國幸福家庭促進協會」、「中華民國智障者家長總會」、「臺北市喜樂家族社會福利基金會」、「衛生福利部豐原醫院」、「衛生福利部桃園療養院」、「臺北市萬華老人服務中心」及「戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院」等。

信託公會秘書長呂蕙容說明依獎勵方案規定，受推薦機構團體於4項推廣事蹟中，至少須有1項成績優良。4項推廣事蹟包括「積極參與及舉辦信託相關課程及宣導」、「轉介民眾辦理安養信託」、「擔任安養信託之信託監察人」及其他特殊貢獻事蹟(例如合作匯付醫療費用)等；涵蓋2項以上者將優先列為獎勵名單，每期最多獎勵10名。

邱月琴表示希望藉由獎勵活動能鼓勵更多機構團體參與推廣安養信託，讓更多民眾透過安養信託，保障個人財產安全及經濟生活，同時也鼓勵機構團體能與信託業合作發展民眾所需要的各種服務，提供民眾更全面的照顧與便利，一起成為銀髮世代的安心守護者。