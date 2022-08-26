中美傳就中概股審計問題接近達成協議，港股25日急升699點後，26日再漲逾200點，重上兩萬點大關。

恒指開盤漲170點，報20,138點；最多曾升216點，高見20,185點，但買盤未有跟進，大盤升幅收窄，午後最低見20,050點，升82點，之後重拾動力，最終全日升逾200點收盤。恒指升201點或1％，報20,170點。

國指升72點或1.05％，報6,920點；科指升33點或0.79％，報4,302點。大盤成交港幣1027.78元。

個股表現方面，騰訊下滑0.8％，收港幣324.2元，成交有港幣60.34億元，為交投最多個股。龍湖中期股東應佔溢利年增長0.82％，全日股價升5.7％，為表現最好藍籌。

申洲上半年毛利率下滑，全日挫2.7％，為表現最差藍籌。受惠與小米合作生產電動車的消息，北汽下午急速拉升，收升14.78％，報港幣2.33元。小米升3.15％，報港幣11.78元。