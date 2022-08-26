基隆市今年上半年失業率為3.8％，勞動部也統計，今年全國1至7月青年平均失業率為8.41％，7月單月高達8.59％，創近5年來最高。而無黨籍基隆市長參選人黃希賢今（26）日就在臉書上表示，基隆市2019年3月剛從人口跌破37萬後，短短3年，今年7月人口僅剩36萬1082人，流失近萬市民，人口外流加上生育率遠低於死亡率，這已是基隆的「國安危機」，引發討論。

黃希賢今日在臉書上感嘆，基隆沒有良好的就業環境，是長期以來的痛，甚至人口不斷下滑，將跌破36萬，針對青年失業問題，黃希賢也承諾，若是他上任將會成立「基隆青年職涯發展中心」，並進行「青年職涯儲值護照試辦計畫」。基隆僅36萬人口，每日往雙北通勤上班、上課的市民卻逼近10萬人，顯示基隆就業環境不佳，經濟落後雙北，待遇不足以留住基隆青年；另外根據基市府民政處統計，基隆市2019年3月剛從人口跌破37萬後，短短3年，今年7月人口僅剩36萬1082人，流失近萬市民，人口外流加上生育率遠低於死亡率，這已是基隆的「國安危機」。

黃希賢說，他上任將徹底解決基隆勞動單位編制問題，不再只是由社會處轄下2個科「勞工行政科」、「勞資關係科」，去總管約17萬的勞動人口，必須獨立成立勞動處 ，並由就業科管理建立「基隆青年職涯發展中心」。中央勞動部管轄的基隆就業中心十分積極，值得肯定，但針對基隆就業的主導，應當是市府的最大責任，光靠中央遠遠不夠，現行編制下，對於基隆的青年職涯發展業務，竟是編制在座落於新北市的「北基宜花分署青年職涯發展中心」。

黃希賢提及，針對基隆就業業務，本就該由基隆市政府負責、統籌，他上任將「城市博覽會」的預算，換成執行每年一度的大型「基隆就業博覽會」，通過產官學合作及基隆特有環境，大力發展觀光、海洋相關行業，同時更會以「海運市長」身分，對於海洋相關產業招商引資。

黃希賢也承諾，將比照台北市政府，在基隆啟動「青年職涯儲值護照試辦計畫」，設籍基隆6個月以上的18歲到29歲的青年朋友，初次尋職或失業滿3個月以上，即可提出申請「職涯儲值護照」，申請者在接受相關諮詢後，只要使用就業輔導服務可獲得5000元補助，每月可申請1次，最多3個月、 #最高可獲得1萬5000元的補助 ，還可加上中央勞動部推出青年就業滿180日可領最高3萬元補助的計畫。

最後黃希賢強調，「光靠補助當然是不夠！透過基隆青年職涯發展中心，會為年輕人盤點各項職涯方向與規畫，測驗、諮詢、輔導等，才是讓青年找到最適合自己性向與條件的職業，讓新的基隆市政府，真正成為基隆青年的靠山！」