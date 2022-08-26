半導體擴產計畫持續，氟素設備廠上品（4770）營運走堅推進，7月營收年增58.99％，自結稅後盈餘1.42億元，年增103.31％，EPS 1.8元；前7月EPS達12.03元。因晶圓廠氟素設備需求仍強，訂單能見度明朗，下半年營收可望較上半年成長逾2成。

此外，永光（1711）今年特化、電化及碳粉業務持穩成長，但因原料走高，壓抑毛利率空間，加上色料化學品客戶庫存仍高，拉貨動能不足，7月自結營收年增3.3％，營業淨利較去年同期小增至3,514萬元，稅前淨利4,798萬元，年減12％；前七月獲利年減17％，每股稅前盈餘0.64元。

上品主供應半導體與石化業氟素材料與設備，客戶為國內晶圓大廠、電子級化學品供應商與半導體統包廠。伴隨先進高階製程持續擴廠，帶動氟素設備、桶槽、運輸槽車訂單成長，第二季半導體產業營收占比增至86.5％，較前一季大增6.2個百分點，毛利率攀升到44％。

上品因主要業務處於晶圓廠建廠前期環節，晶圓廠擴大資本支出，氟素內襯設備、槽車、管線需求持續增溫；今年上、下半年營收比重約為45％、55％；亦即下半年營收可望較上半年成長逾二成。

上品表示，明年上半年前訂單已確定，客戶沒有下調資本支出。明年下半年訂單洽談進度有比較慢，但客戶沒有下調資本支出，除非客戶宣布不蓋廠，否則對上品影響不大。

此外，因應訂單需求成長、布局，上品彰濱新組廠房已於8月投產，產能約提升10％；嘉興廠進行三期擴產，預計明年第二季貢獻營收，屆時產能將再增加25％。