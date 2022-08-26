新竹縣竹北市豐采520建案工程旁勝利二路，兩個多月發生3次路面坍塌，縣府除連續開罰、勒令建案停工外，因相同問題一再發生，造成居民極大威脅，縣府26日已蒐集相關資料，依違背建築術成規罪嫌函送新竹地檢署。同時舉行專案小組首次會議，學者、建築師等專家與縣府要求建商豐邑公司徹底解決坍塌問題，更要全盤體檢工地內外和周邊道路鄰宅的地質。

工務處表示，由於相近地點在短時間內持續發生坍塌意外，除了勒令停工、封鎖道路搶修、組專案小組徹底找出病根外，為求慎重，縣府蒐集建案施工相關資料，依刑法第193條：承攬工程人或監工人於營造或拆卸建築物時，違背建築術成規，致生公共危險者，處3年以下有期徒刑、拘役或9萬元以下罰金，函送新竹地檢署釐清。

針對勝利二路多次坍塌，新竹縣府在26日舉行專案小組首次會議，邀集2位建築師、1位大地技師，和1位專家學者擔任委員，由建商豐邑建設公司報告。不過會中委員對於建商提出的說明和報告均存有許多疑問，一致強烈要求建商高層正視問題，並初步形成幾點共識。

首先要求起造人豐邑建設公司、承造人頌恩營造及建案設計師等，檢討建案地下室施工計畫問題所在，從施工源頭找問題，而非僅僅補救坍塌。另要求建商提出定期監測的相關數據，對工地內外、周邊道路鄰宅等地質全面性體檢，以實際科學數據確認安全性等。專案小組也將嚴格審查建商的改善計畫，只要沒通過，就持續停工。