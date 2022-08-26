嘉義市長黃敏惠感謝馬場負責人陸海鎮帶馬來讓長輩體驗馬術（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠感謝馬場負責人陸海鎮，也準備馬兒專屬鮮食慰勞馬兒。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠的母親也體驗騎馬。（廖素慧攝）

嘉義市衛生局辦理樂齡運動促健康，促長輩運動樂活。（廖素慧攝）

嘉義市政府活化衛生局旁空地開辦樂齡健康運動據點，找來馬術教練陪伴長輩騎馬，87歲翠枝阿嬤26日展現騎馬英姿，市長黃敏惠揪長輩們來體驗騎馬的樂趣，促進健康，市府衛生局規畫明年在文化公園、北香湖公園增加據點，開辦騎馬體驗。

嘉義市衛生局旁的樂齡健康訓練場有迷你小型馬場，還有小小植物園，長輩們還把自家的菜苗及水果苗帶來種植，專業人員引導長輩們一同種蔬果，有結實累累的香蕉、檸檬及芭樂，每月第1、3個周四上午9時，教練陪騎馬，長輩們如置身都市叢林裡的世外桃源。

幸福山丘馬場負責人陸海鎮每2周1次將母女檔「Lulu」及「乖乖」2匹馬，帶到樂齡訓練場，由教練陪同長輩體驗騎馬、餵馬、摸摸馬毛、與馬互動，讓長輩既開心又訓練體能。

翠枝阿嬤說，她一輩子務農，10多年前到台北與兒孫同住，與孫子一起學畫圖有成，受到很多鼓勵，享受畫油畫的樂趣，去年回嘉義住，由女兒照顧及陪伴到樂齡訓練場騎馬，幸福快樂加倍，希望更多同齡高齡者一起來樂活。

黃敏惠表示，市府攜手衛生局開發多元創意服務，帶領長輩走出來，健康運動、騎馬、種菜、烹調，從強身到照顧心靈層面，讓長輩和馬兒可以近距離的互動，促進長輩的自信，放鬆心情，就是讓寵物撫慰長輩的心靈。

市衛生局醫政科長王鳳玉說，目前還有精忠新城向日小站、經國新城常樂園、祈樂園、西門教會、嘉義公園棒球場旁及北香湖公園共6個場域，設立樂齡健康運動據點，均有物理治療師定期為長輩檢測評估體適能，明年擬在文化公園、北香湖公園開辦馬術體驗。