台灣人赴柬埔寨工作遭囚禁也引起對岸關注，中國駐柬埔寨大使館宣稱已收到十多位我國人求助案，對此，我外交部發言人歐江安表示，行使領事權是我國主權的一部份，我國政府絕不會讓渡給他國政府代勞，更不會容許其他國家藉此貶損我國主權權益；只有我國駐外館處所發出的中華民國（台灣）護照及入國證明書才是國人應持有的合法且有效的國際旅行文件。

歐江安指出，保護我國旅外國人及行使領事權是外交部及各駐外館處最重要的職責之一，根據內政部警政署掌握在海外受困求援國人的最新數據，截至8月25日止，共計受理521名國人遭誘騙海外落入工作陷阱案件，在外交部、內政部警政署及移民署等相關單位與我國駐外館處的通力合作下，已成功協助100位求援國人返國，其中包含85名從柬埔寨脫困的國人。

歐江安強調，外交部將持續與本案主政機關內政部警政署協調合作，加強與柬埔寨及相關國家警政機關的聯繫與協調，進一步提升我國相關駐館的援救能量，協助受害國人儘早平安返國。