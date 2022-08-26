半導體市況轉弱，不少消費性電子的晶片價格雪崩，從平均200元跌至20元人民幣，如此慘況，除了與消費市場需求疲弱有關，大陸專家表示，此前「晶片炒家」囤積晶片，積壓大量資金，只要晶片價格崩跌，就會在第一時間拋售晶片，收回資金，以減少損失。

在需求低迷下，全球晶片巨頭高通不只砍單，還加碼大降價，預計在今年底SM8550開始出貨後，將既有的SM8450與SM8475降價30％～40％，以利出清庫存。

高通CEO艾蒙（Amon）透露，低價手機銷量下滑最為明顯。今年全球智慧手機銷量預估減少5%。

央視之前報導，2020年、2021年受疫情影響，晶片業供應鏈被打亂，造成晶片價格暴漲，但最近大陸市場卻傳出晶片降價銷售消息。其中，一款意法半導體晶片是電子控制系統的核心組件，曾是2021年供應吃緊的晶片產品之一，市場報價一度飆至單個3500元（人民幣，下同）左右，但現在價格跌至600元，跌幅超過80％。另一型號晶片，去年價格維持在200元，但目前售價約20元，只剩最高價的十分之一。

北京商報報導，大陸科技產業分析師項立剛指出，去年以來，多種原因共同造成全球範圍內的晶片短缺現象，但這個短缺不是由於全球晶片需求量大增，或是晶片生產量受到巨大影響造成的，而是人為因素造成的供需不順，因此當下晶片從短缺轉為過剩也並不奇怪。

項立剛說，部分晶片有保存期限。若晶片被長期囤積在倉庫，容易導致性能降低。晶片模組性能也不斷提升，舊款晶片可能會被新晶片取代。因此，製造商不能長期囤積晶片。

晶片從短缺到過剩，項立剛表示，經過 1-2 年調整，全球晶片供應鏈被打亂的節奏，會逐漸獲得調整，進入正常生產狀態。

在價格方面，項立剛認為，此前晶片炒家囤積晶片，積壓大量資金，但炒家不可能自己生產產品，以消化這些晶片，一定要讓晶片進入市場。

他說，這些炒家對市場極為敏感，關注市場動向，只要晶片出現價格崩盤情況，就會在第一時間拋售晶片，收回資金，以減少損失。