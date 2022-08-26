國立金門大學電子工程學系參加教育部主辦的「2022年國際智慧機器人運動大賽」，在149隊900多位師生參賽的激烈競爭中，拿下2金2銀2銅及2佳作等8個獎項，優異表現名列前茅。（金大提供）

國立金門大學電子工程學系參加教育部主辦的「2022年國際智慧機器人運動大賽」，在149隊900多位師生參賽的激烈競爭中，拿下2金2銀2銅及2佳作等8個獎項，優異表現名列前茅，全校師生與有榮焉。

金大獲得的獎項與得獎者名單如下：足球賽遙控：傅經皓，第一名。足球賽遙控：陳振順，第二名。足球賽遙控：曹耀甡，榮獲佳作。

足球遠端視訊：傅經皓 、柯向謙、柯玟伶、陳冠廷，第二名。足球遠端視訊：陳振順，第三名。AutoRace自駕車：張博順、莊向榮、吳冠慧、柯玟伶，避障停車挑戰第一名。AutoRace自駕車：張博順、莊向榮、吳冠慧、柯玟伶，全能挑戰賽第三名。AutoRace自駕車：李旻霈、沈家汝、官郁庭，全能挑戰賽佳作。

金大校長陳建民表示，該校為推動智慧機器人教學，已成立多個特色實驗室或研究中心，包括混合實境暨電子競技中心、智能機器人研究中心、雲端電腦教室，以及今年成立的智慧無人機產業研究中心。同時也積極開設「人工智慧科技微學程」，培訓頂尖AI人才，協助產業運用AI技術、提昇效益或催生新創企業，並在混合實境暨電子競技中心開設AR、VR相關課程，培訓目前業界急需的研發人才，將金門在地特色與觀光資源，結合AR與VR的技術，發展出屬於金門在地的應用特色，往金門科技島嶼的目標邁進。

金大電子系主任李金譚表示，該學系非常鼓勵學生參加專題實作競賽，透過學生動手做的學習精神與克服困難的毅力，以及在專題指導老師的辛勤指導下，發揮冒險患難的精神，學習適應、堅忍、創新、勇氣的性格。

李金譚說，這次能獲得智慧機器人運動大賽的佳績，非常難能可貴，尤其是AutoRace自駕車，難度較高，必須要熟悉ROS (Robot Operating System)、影像辨識與機器學習，最後還要整合應用於自動駕駛。