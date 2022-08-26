你家的冷氣真的乾淨嗎？一名網友最近搬進租屋處，發現冷氣吹了好久都不會涼，因此她便將冷氣打開來清潔，一開嚇一跳，出風口附近居然滿是黑點，遠看像極了昆蟲的巢穴，讓她崩潰上網求救，對此有內行網友認為：「是灰塵加黴菌的混合物，濾網也攔不住」。

原PO在「Dcard」發文求助，表示自己是租屋族，上周才剛和房東簽約完畢，但因為工作繁忙，直到近日才有空打掃房間，沒想到冷氣開了一個多小時，室內卻沒有降溫的感覺，拆開後才知道冷氣機內部有異狀。

原PO曬出租屋處冷氣機的照片，只見出風口布滿了黑色斑點，讓人看了頭皮發麻，但原PO不曉得究竟該如何處理，上網查詢後，懷疑黑色斑點不是黴菌，但又不能確定答案為何，煩惱地說：「還是其實是我誤會…」。

冷氣出風口布滿黑點，讓人看了頭皮發麻。（圖／擷取自Dcard）

貼文曝光後引起討論，網友紛紛留言，「這是什麼巢穴？房東要處理」、「請房東叫人清洗，因為冷氣這樣也不算能正常使用」、「冷氣用久了裡面都是這樣，跟有沒有清濾網無關，那個是濾網攔不住的灰塵加黴菌的混合物」、「這是累積的灰塵，裡面也許也有發黴，反正就是要拆機清洗」。