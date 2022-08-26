韓國女團TWICE在世界各地享有高知名度，其中來自台灣的成員周子瑜在2019年獲得全球百大最美臉孔第一名，讓連不哈韓的台灣人也會注意TWICE；TWICE今（26日）中午公開新歌〈Talk that Talk〉MV，隊長志效在裡面都是穿了低胸款式服裝，傲人上圍隨時快掉出來，讓粉絲全被她的性感body辣暈。

志效是TWICE的隊長，在團體中也擔綱主唱一職，剛出道時還因為身材稍微肉一點，不被看好，但靠著積極瘦身及健康管理，把該瘦下來的地方都瘦了，完美進化成前凸後翹的性感美人；今日在新歌MV曝光後，志效在IG曬出拍MV的花絮照也掀起轟動，超火辣穿著讓人看了血脈賁張。

上個月志效才以一張皮裙照顯現飽滿雙球形狀，掀起熱烈討論，沒想到在TWICE新歌MV中志效也不打算藏好身材，她在IG上傳MV裡穿著的照片，一套是黑色低胸皮裙，豐滿雙峰隨時快掉出來一樣；另一套是淡藍色細肩帶短裙，深V設計讓她的超狂事業線一覽無遺，還有一雙蜜大腿，超兇身材全被看光。

在公開新歌MV後，志效超性感裝扮又讓網友被辣暈，留言激讚，「朴志效好辣，身材聲音都很絕」、「我的天啊！快被辣死了！把命給妳也願意」、「哪裡來的辣妹！辣到哭！真的好漂亮！」、「好想跟姊姊談戀愛」、「So Hot！性感Body啊」、「越來越有女人味」。