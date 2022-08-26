人民幣兌美元在岸價（CNY）26日下午收跌118基本點（bp），低見6.8655。

人民幣兌美元在岸價收報6.8621，較上日下午4時30分收報6.8503，跌118bp或0.17％；較晚上11時30分最後成交價6.8470，走弱151bp。

離岸價（CNH）一度跌破6.87，低見6.8745，截至下午4時42分，離岸價報6.8685，在岸價報6.8618。

官方26日開出的中間價報6.8486，較上日報6.8536，升50bp。

交易員指出，近期美元維持高位運行，疊加市場購匯需求偏多，人民幣中間價偏強有利於穩定市場預期，接下來關注稍後美國聯準會主席鮑爾的講話。

另有交易員認為，最近中間價實際值連續偏強於預期，監管層釋放的維穩訊號或是希望市場在關鍵事件前保持冷靜。

中國官媒經濟日報刊登文章表示，短期人民幣匯率走勢會受外匯供求和國際金融市場等多重因素影響，在一段時間內出現一定幅度的上升或下降，但中長期來看，人民幣匯率還會保持彈性和雙向浮動，總體繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。