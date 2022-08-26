大陸地方銀行再傳爆雷！遼寧省金融監管局網站今天（26日）公告，過去一段時期，遼陽農商行等個別機構違法違規經營，出現重大風險，嚴重破壞地方金融秩序。在大陸中央有關部門的支持下，遼寧省堅決依法依規推進遼陽農商行等風險處置，嚴肅市場紀律，淨化金融生態。

公告稱，在有關各方共同努力下，7月2日，瀋陽農商行承接了遼陽農商行及太子河村鎮銀行的人員、網點和存款，各營業網點正常展業，各項業務正常辦理。遼陽農商行及太子河村鎮銀行全部資產負債已依法理清並得到妥善處理，存款人和其他債權人利益得到了充分保障。

8月26日，中國銀保監會公告同意2家銀行進入破產程序、瀋陽市中級人民法院公告裁定受理2家銀行的破產清算申請。

按照市場化法治化原則處置高風險銀行機構，其目的是保護金融消費者合法權益，尊重市場規律，嚴防道德風險，維護金融穩定。遼寧省將繼續穩妥有序推進全省農信系統整體改革，提升其可持續發展能力和抵御風險能力，更好服務於遼寧經濟社會發展。