官方公布，中共中央政策研究室副主任林尚立接替劉偉，擔任中國人民大學校長。58歲的林尚立是福建閩侯人，畢業於上海復旦大學國際政治系，是政治局常委王滬寧任教時的門生，他留校任教，1997年破格晉升為教授，主要研究方向為政治學理論、比較政治學、中國政治，曾任復旦大學副校長，後調任中央政策研究室秘書長，成為王滬寧助手。

中共中央日前批准林尚立任中國人民大學校長（副部長級）、黨委副書記；因年齡原因，劉偉不再擔任中國人民大學校長、黨委副書記職務。8月25日下午，中國人民大學召開教師幹部大會。中央組織部副部長、中央編辦主任李小新到會宣布中央決定並講話，教育部黨組成員、副部長田學軍，北京市委常委、組織部部長孫梅君出席會議並講話。中國人民大學黨委書記張東剛主持會議。

中國人民大學是中國共產黨創辦的第一所新型正規大學，是一所以人文社會科學為主的綜合性研究型全國重點大學，直屬於教育部，由教育部與北京市共建。從1950年至今，歷次確立重點大學，該校均位居其中。中國人民大學是中國首批「985工程」、「211工程」重點建設大學，2017年首批入選「世界一流大學和一流學科」建設名單。