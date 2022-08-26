美股科技股領漲，台股延續攻勢，外資也小幅買超，但美元仍居相對高位，新台幣一日走升後重返貶勢，上演股匯不同調，終場收在30.218元兌1美元，貶值2.4分，台北外匯經紀公司成交量8.12億美元。

新台幣同時也收周線，本周累計重挫1.98角或0.66％，周線連五貶。外匯交易員表示，雖然傑克森霍爾央行年會登場，美聯準會（Fed）主席鮑爾將發表演說，市場推測延續鷹派基調不變，但美股卻在科技股領漲下，擺脫先前的頹勢，四大指數全部收紅，帶動台股延續攻勢，最後上漲78點至15,278點，但新台幣前一個交易日轉升曇花一現，與台股脫鉤逆向走貶。

外匯交易員指出，儘管外資小幅買超台股34億元，但仍匯出台股現金股利，且出口商月底拋匯相對不積極，尤其國際美指數位在108高位整理，使得新台幣回到偏弱區間震盪，站穩30.2元價位，短線靜待鮑爾演說內容確立，預料如無意外，股匯市仍面對升息利空，就算月底前出口商拋匯提供支撐，但新台幣續弱格局不易逆轉。