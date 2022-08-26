不少人都有過頭暈症狀，但一名家住宜蘭的7旬婦人長期受頭暈困擾，嚴重時甚至無法行走、仰賴輪椅行動，四處求醫後終於被診斷為「持續性姿勢–知覺性頭暈」（PPPD）。醫師指出，PPPD患者頭暈時會伴隨搖擺、不平衡感，尤其在背景吵雜、人多環境可能導致症狀惡化。

北醫大臺北神經醫學中心李薰華醫師指出，這位患者為了治療頭暈看遍許多醫師，有醫師診斷是內耳不平衡，有醫師則認為與年紀大、功能退化導致頭暈，但她多次試過許多治療和偏方，都未能改善，甚至嚴重到得靠輪椅行動。

李薰華說明，婦人罹患的是「持續性姿勢–知覺性頭暈」（persistent postural-perceptual dizziness，PPPD），患者的身體平衡系統對於動作及周遭環境非常敏感，頭暈時會伴隨搖擺、不平衡、容易跌倒的感覺，處於背景吵雜、人多的環境時，症狀可能惡化。

「頭暈患者中有2成比例是PPPD。」李薰華指出，PPPD是近年來較新的疾病名稱，許多患者不自知，也容易被誤診為一般頭暈、眩暈、焦慮；由於一般止暈藥物無法緩解症狀，需要透過平衡復健，幫助找回正常生活。

婦人經過多次平衡復健後，頭暈症狀大幅緩解，現在已能自行走路、搭車，還特地從宜蘭搭車到門診請醫師喝咖啡表達感謝。

一般頭暈大多與視力、耳前庭功能、小腦功能及本體感覺相關，然而貧血、偏頭痛、姿態性低血壓及血壓過高也都會引發頭暈，許多人可能休息一下就沒事，因此不以為意，但恐有10％的機率是中風或中風前兆。醫師提醒，有頭暈症狀的民眾不要輕忽，避免錯過黃金治療時機。