善心人士郭先生感念開刀住院期間，健保提供的適切醫療照護，出院後捐贈健保愛心專戶新台幣50萬元，表達對健保的支持及感謝。健保署長李伯璋今親自前往郭先生住家致贈感謝狀，感謝對方積德行善，此項捐款健保署將依其所託用於協助弱勢民眾繳交健保欠費。

郭先生表示，住院期間，在健保體制下獲得妥善的醫療照護，身體得以康復，念及弱勢民眾生病如因積欠費保費而不敢就醫，將小病拖成大病，致無法工作會使家庭經濟雪上加霜，希望貢獻一己之力，幫助弱勢民眾繳清健保欠費。弱勢民眾儘早就醫，除可避免加重生活負擔，也可減輕民眾生病導致的社會負擔，可說是一舉兩得。

李伯璋表示，全民健保解決了大多數民眾就醫經濟障礙，不致陷入貧與病的惡性循環，但仍有部分處於低收入的邊緣戶，或突發變故致經濟陷入困境家庭，繳不出健保費或就醫部分負擔。為協助這些經濟困難的弱勢民眾，健保署自2002年設立愛心專戶，接受社會各界捐款，20年來已協助超過3萬8千人，協助金額累計超過2億元。

健保署表示，愛心捐款都是來自社會各界善心人士的點滴捐獻，專款專用於協助經濟困難之弱勢民眾繳納健保相關費用，健保署感謝所有捐款人，未來仍將持續審慎運用愛心捐款，讓社會的愛心及溫暖得以延續。