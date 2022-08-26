蔡英文總統26日南下台中，下午在台中市長候選人蔡其昌等人陪同下，至大里區振坤宮參拜，蔡英文指出，蔡其昌與何欣純都是民進黨優秀的立委，全台得票率都名列前茅，2020年總統大選她也以817萬張選票勝選，這次來還願，呼籲大家支持市長候選人蔡其昌。

談到新冠肺炎疫情，蔡英文表示，這幾年來台灣歷經好幾波疫情，大家都平穩度過，當其他國家好奇台灣防疫做得很好，因為人民很配合政府防疫政策，全都歸功台灣公民素質好，願意配合政府防疫。

另大陸持續軍演威脅台灣，蔡英文說，台灣人表現冷靜，都能克制住，很感謝第一線守護的國軍；明年度中央政府總預算有史以來最大規模，包括，國防、長照、建設等預算增加，償債金額創新高，國家能編出如此大的預算，代表國家的力量愈來愈強。今年長照預算逾600億，明年更高，讓長輩得到好的照顧，讓年輕人無後顧之憂。

蔡英文表示，台中市是精密機械重鎮，是未來台灣經濟發展重要角色，她也不忘為蔡其昌拉票，當場稱讚蔡其昌是這次市長選舉最好人選，希望大家選一個有能力、帶動台中經濟發展的市長，希望大家支持蔡其昌。