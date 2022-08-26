根據《美麗島電子報》搶先曝光的「希望誰擔任下一屆總統？」最新民調，若是三腳督，副總統賴清德以37.1％領先，新北市長侯友宜則以29.5％排第二，台北市長柯文哲以19.0％列第三。媒體人吳子嘉認為，賴清德的民調兩個月少了6.2個百分點，可說是暴跌，太可怕了。

美麗島電子報董事長吳子嘉26日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中公布總統大選最新民調，《美麗島電子報》8月「希望誰擔任下一屆總統？」調查，若是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲3人競逐，賴清德為37.1%、侯友宜29.5%、柯文哲19.0%。而上次6月所做的民調，賴清德則為41.5%、侯友宜28.0%、柯文哲19.6%。

吳子嘉認為，賴清德可說是無妄之災，什麼事都沒做，卻較上次跌了快4個百分點， 莫明其妙暴跌 ，這種情況就很可怕了。跟侯友宜比較， 侯友宜只輸了7.6個百分點， 也就是說，侯友宜只要再拿4趴就會贏，侯友宜是有能力拿到民進黨票的人。侯友宜較上次增加1.5個百分點，柯文哲則跌了0.6個百分點，所以侯友宜是賴清德最大的威脅。在這「三腳督」的組合中， 賴清德最大的問題是受到池魚之殃，人在家中坐，禍從天上來。

另外，國民黨若換成朱立倫出戰，賴清德為42.6%、柯文哲31.1%、朱立倫9.6%。而上次6月所做的民調，賴清德為48.8%、柯文哲30.5%、朱立倫7.4%。吳子嘉認為，在野的幾乎沒有變動，賴清德則少了6.2個百分點，太可怕了，兩個月掉6個百分點，可說是暴跌。

他分析覺得，民進黨若是下一任政權會丟掉，是因為最近發生那麼多爛事情，百病齊發，這不是偶然的 ，而是積累到一定程度，通通爆發出來。 賴清德本來碰到朱立倫時，民調相當高，甚至過半；碰到侯友宜，也掉到37.1%，賴清德的民調從6月到8月是向下走，也就是說，在野黨並沒有變動，完全是民進黨下跌。