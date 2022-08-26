近來台灣香蕉研究所興起勞動服務風，所有研究員、助理等碩博士一齊走出研究室下田去。（謝佳潾攝）

近來台灣香蕉研究所興起勞動服務風，所有研究員、助理等碩博士一齊走出研究室下田去。（謝佳潾攝）

近來台灣香蕉研究所興起勞動服務風，所有研究員、助理等碩博士一齊走出研究室下田去，頂著烈陽割葉、綁繩，汗如雨滴卻甘之如飴，除學冷氣房裡學不到的實務經驗，還能緩解缺工，來自貝里斯的歐密爾更讚順便運動、一舉數得。

現年36歲的歐密爾，畢業於屏科大熱帶農業暨國際合作系研究所，來台17年的他不僅是農業碩士還是台灣女婿，2年前加入台灣香蕉研究所團隊，從事品種改良研究，近來跟隨團隊下田做田間管理，他興奮道，好像回到小時候，還可以邊研究邊運動。

歐密爾說，因家人務農，所以從小就很習慣下田幫忙，貝里斯的主要作物是甘蔗、柑橘類，香蕉也有但不是大宗，以前在冷氣房做研究時，自以為很認識香蕉，直到下田後才知道仍有差別，同時也因接觸農友而有一起合作研究品種的機會。

同樣從事品種改良的助理員范俊雄，正揮汗如雨地除草、除吸芽，他說，相較於坐在研究室，下田非常累，但是絕對值得也必須，研究室的東西是理論性的，但農業需要與現實結合，研究者要親自下田才能知道現況，也只有了解實際情況、與農民交流，才能剖析產業狀況。

「大家動起來！」台灣香蕉研究所所長邱祝櫻指出，所內有25名職員，碩博士占一半以上，他們的工作是在辦公室寫計畫、做研究，或在實驗室做分析，其餘45人為外包人員，從事組織培養室分切及田間、苗圃工作，而近來因缺工問題嚴重，同仁發起勞動服務運動。

邱祝櫻說，大家商量後將每周五訂為勞動服務日，一起走出研究室到實驗農場（香蕉園）工作，藉此緩解缺工問題，也透過實際與香蕉接觸，完全了解這個作物，將來在外面與農友接觸時，可以隨時進入狀況。

她強調，實驗農場共18公頃，種有台蕉一號選-烏龍、寶島蕉、台蕉5號、台蕉7號、台蕉8號，還有其他在觀察中的品系，抗香蕉黃葉病的品系也有保留，因組織培養苗會有一定比例的變異，所以希望透過大量組織培養後代，從中選出比現有品種特性更好的新品種，所以實驗農場也是品保選育基地。