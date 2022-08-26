台南雙警奪槍命案，警方在17小時將嫌犯林信吾壓制逮捕，但事後有不少網友質疑警政署長黃明昭是在現場「作秀」，最早壓制逮嫌犯的員警出面說明，並藉由還原當時現場的狀況，盼外界不要再誤解。

參與圍捕的竹市刑大大隊長賴耀宗說，當天黃明昭在接獲高雄市警方通知嫌犯上車的訊息後，就趕赴新竹市，指揮警方注意事項，包括是否會有人接應、嫌犯是否會提早下車，以及警方應在他下車後客運關車門，無法再折回車上挾持乘客等，確認勤務部署。

最早壓制逮嫌犯的竹市警第一分局偵查隊長徐念陽和小隊長曾南嘉利用嫌犯林信吾經過廂型車時，突然同時開啟前後車門，在不到1秒的時間內，就將嫌犯制服。徐念陽指出，車子在停妥時署長就已抵達，並以步行和坐車方式查看布署狀況，還不忘搖下車窗，要警員注意安全。

當時黃明昭關心被搶警槍是否尋回，以及是否有搜出其他槍彈等證物，市刑大副大隊長蘇皇吉因說了一句「讓署長過去」，就被外界誤解為是要幫署長卡位入鏡。

對此，蘇皇吉鄭重澄清，當時嫌犯已經被壓制，警方因擔心證物受到污染，才要全程攝影拍照蒐證，署長是現場最高指揮官，需要上前檢視證物，絕非作秀。賴耀宗也說，其實署長當時就在逮捕點旁30多公尺處，本來人就在現場，而且是全程指揮，絕非捉到人才故意入鏡。

至於有人質疑，黃明昭為何沒有穿防彈背心，蘇皇吉說，署長任務是督導規畫現場勤務部署，並非第一線攻堅人員，依規定本來就無須穿防彈背心，外界不應藉此做文章。