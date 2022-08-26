PLATTS報導，油價回升及減產效應持續，遠東區石化上游原料苯價小漲重回900美元之上，乙烯、丙烯也持平走堅，SM、PTA上揚30美元、10美元，EG也站上500美元之上。台塑化（6505）、台化（1326）營運紓壓、回穩。

影響所及，在成本支撐、庫存持穩去化下，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價築底走堅。其中，ABS止跌彈升10美元，每噸價格重回1405美元；PVC、EVA也止跌持平，力守905美元、2158美元；PE小跌10~20美元。惟PP、PS因買盤趨緩，報價下挫30美元、40美元。台塑（1301）、華夏（1305）、國喬（1312）、台苯（1310）、台達化（1309）業績加分。

分析師表示，大陸PS市場價格下跌，下游採購興致低迷，實盤讓利居多。SM持續上探，PS石化廠家穩價為主，預計短線PS市場窄幅漲跌。

聚烯烴（PE、PP）需求端短期受限電政策影響相對較大。隨著後期高溫天氣緩解，加上傳統旺季到來，下游需求存改善預期，對價格底部支撐仍存。但聚烯烴並無明顯利好因素，反彈空間有限。

此外，大陸新疆中泰80萬噸裝置意外停車，重啟時間尚不確定，市場預估若停車兩週以上或影響供應3-5萬噸，短期緩解PVC過剩壓力。

華夏認為，PVC剛性需求量仍在，產銷依可維持平衡，EDC報價開始走跌，意味PVC底部不遠。 大陸政府陸續祭出寬鬆房地產、擴大基建等政策，可望刺激第四季後PVC需求；另南亞、東南亞庫存偏低，詢價意願逐漸提升，預期第四季均價隨著供需轉佳，緩步回升3~7％。

華夏高雄洲際碼頭籌建EDC、VCM儲槽，提升原料調節能力；1萬噸EDC已在試運轉，明年中再增加2萬噸，至於VCM則有2萬噸仍在建中。