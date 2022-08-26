江祖平今年5月加入伊林娛樂，近日正在嘉義拍戲，今（26日）特地向劇組告假北上參加「第11屆伊林璀璨之星」決賽盛典，緊張喊「現在全身僵硬，沒有參加過這類型的活動」，也預告未來在演藝發展上將會更多元，不限於電視、戲劇，平時不擅長使用3C產品的她也透露，被公司「軟性強迫」學習經營自媒體。

江祖平表示公司有詢問她參加直播和主持節目的意願，「先等這齣戲10月殺青再看狀況」，也笑曝「但我跟他們說1小時可能只能用10分鐘，因為太多限制級內容會被『逼』光光」，更不忘自嘲「我很不會拿手機自拍，應該是劇組公認自拍最醜的女演員」，每次自拍還都會被朋友警告「江祖平你給我刪掉」，加上她平時也不愛化妝，都是素顏對著鏡頭，苦笑喊「要我帶妝出門已經夠痛苦」。

訪問尾聲，聽到記者祝福喊「希望能盡快聽到好消息」時，江祖平表示目前單身、沒有好消息，還自曝「太久沒人追了」，是否要直接在現場尋覓小鮮肉？她搖頭否認，再被繼續追問是否不喜歡談姊弟戀，江祖平笑說：「我不能這麼說，你們去翻祖譜…應該都是！」