新北市樹林區桃子腳國小舊校舍廁所、新莊區福營國中風雨操場因頻繁使用、師生人數增加，近年已不敷使用，立委蘇巧慧今邀集教育部次長林騰蛟、地方民代到場會勘，兩校改善經費分別290萬元、732萬元。對此，林騰蛟表示，國教署很高機率會爭取到行政院經費，將請教育局將此案列為優先學校；蘇巧慧則說，希望工程盡早在明年動工，提供學生優質學習環境。

蘇巧慧說，福營國中風雨操場為新北市數一數二大的風雨操場，也是地方舉行活動的重要場所，另外，樹林區桃子腳國小也出現校舍廁所不敷使用、便器設備待改善問題，如今校園多數是給國小生使用，盼未來能以國小生需求為主，符合實際需求。

福營國中校長李文旗表示，現在風雨操場地面不平整，造成學生打球安全疑慮，屋頂漏水也影響操場使用品質；桃子腳國小校長郭昱晨表示，現在一期校舍廁所有許多問題亟待改善，包括通風不佳、洗手處不夠，男廁小便斗高度過高，不符低年級孩童使用規格，以及廁所地面高低差過大，低年級學生使用時有危險疑慮等。

林騰蛟說，國教署有很高機會可以向行政院爭取經費，將請教育局再將此案列為「優先學校」，讓工程順利早日進行。蘇巧慧說，期待2校工程能盡快完工，如期改善福營國中地坪、桃子腳國小16間廁所，提供師生更友善的如廁環境。