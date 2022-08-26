為維護民眾食品安全，台中市政府在中央開放福島五縣市食品進口時，大動作花費396萬購入純鍺偵檢器，號稱可提升6倍檢驗量能，但民進黨籍市議員26日質詢指出，市府從2月至今共稽查1828件日本進口食品，且其中僅81件真正抽驗食品放射物質含量，凸顯當初採購「純鍺偵檢器」的動作是在作秀。

衛生局長曾梓展表示，純鍺偵檢器的採購是在今年3月決標，預計8月底裝機完成，9月才能啟用，目前檢驗的食品有85件是外送檢驗、90件採用「碘化鈉偵檢器」檢測，購置純鍺偵檢器是保護市民應有的作為。

市議員黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任表示，中央開放福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣食品進口時，食藥署已明確說會在邊境進行輻射檢驗，符合規定才放行，但台中市府仍動用第二預備金、大動作購入純鍺偵檢器，宣稱檢驗量能可從原本1年查驗400件提升到2400件。

黃守達說，福島五縣食品開放至今半年，市府實際抽驗放射性物質的件數卻僅有81件，若以這樣的量能，市府原本配備的碘化鈉偵檢器加上實驗室支援應該就足夠；沒有採購純鍺偵檢器的桃園檢測量都已達4296件，其中放射性核種監測有126件，反觀台中市花大錢買設備，根本是浪費公帑。

台中市食品安藥物安全處表示，為把關進口食品安全，市府將每年查驗件數從原本的400件提高到2400件，至7月底時執行進度已8成，並查獲4件網路販售日本食品標示不符規定的情況，均依法裁處。