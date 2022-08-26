許多民眾考量健康及減重，會降低米飯的澱粉攝取，但醫師表示，有三高問題者，臨床上觀察，飲食習慣以麵食居多，麵食本身不是萬惡，但吃麵時常容易合併高糖、高油問題，提醒民眾吃麵食要注意額外添加的醬料、油、糖，並搭配優質蛋白質和蔬菜，以維護健康。

家醫科醫師鄧雯心在其臉書表示，她發現，有肥胖和三高問題者，飲食習慣以麵食居多，所以她聽聞病患稱「不吃白飯」時，常警鈴大作，而麵食本身不是萬惡，但因麵食加工程度高，製造與食用習慣容易合併高糖高油，因而衍生出許多問題。

鄧雯心建議，水、肉、菜、飯、果應分開，且照順序食用較好。她強調，麵食不是不能吃，而是要適度並注意額外添加的醬料、油、糖，並搭配足夠的優質蛋白質和蔬菜，就能健康且彈性地享受美食。

鄧雯心並指出，少吃麵食的6大理由：1. 麵食較難攝取到「蔬菜：蛋白質：澱粉＝2:1:1」的正確飲食比例。2. 較油，因麵食常拌醬，容易不小心吃進更多的油。3. 較鹹，許多麵條在製作過程都要加鹽。4. 麵食在製造過程可能加入多種添加物。5. 麩質：可能和腸漏症相關。6. 麵包、饅頭絕大部分是碳水化合物，營養價值不高，卻攝入過多空熱量。