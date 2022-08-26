近期一項刊登在本月份《天文期刊》(The Astronomical Journal)的天文創舉，科學家意外發現距離地球100光年，有顆疑似存在汪洋大海的「海洋行星」(TOI-1452 b)，彷彿1995年末日電影《水世界》真實上演。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)25日報導，被認為很有可能存在新生命的「海洋行星」(TOI-1452 b)為學界進程邁向一大步，該研究由加拿大蒙特婁大學(Université de Montréal) 查爾斯·卡迪厄 (Charles Cadieux)教授所主導，團隊以凌日系外行星巡天望遠鏡（TESS）分析數據時找到太陽系外行星的蹤影，顯示該行星圍繞在距離地球約100光年的天龍座 (Draco)中，並繞行主星TOI-1452旋轉；天龍座的雙星系統2顆恆星大小相似、且彼此距離不遠，才能讓TESS望遠鏡發現。

卡迪厄表示，「多虧特殊儀器「極化光譜儀」（SPIROU）使他們能探測到它。」天文學家預測它足足比地球體積大70%的行星，質量幾乎是地球的5倍。由於距離其恆星距離夠遙遠，因此環境不冷也不熱，推測水占其質量達30%，是一顆令人不敢置信水世界。

研究進一步提到，地球表面約70%被水覆蓋，但本質上還是一個非常乾燥的星球，水只占地球質量的1%。