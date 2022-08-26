前新竹市長林智堅論文門遭到雙殺，前立委沈富雄今（26）日在臉書發文提出5個聯想，其中一個是「在人民面前自己掌嘴何其艱難」，他認為這是為何蔡英文總統以下，所有挺堅派人士，在中華大學的判決後，仍不改其志也，最後更直言「台灣百病叢生，這只是微不足道的一端而已」。對此，許多網友看完後紛紛直呼「最後一句才是重點」，引發討論。

沈富雄在臉書上表示，不出所料，中華大學處理林智堅論文抄襲案的結果，與台大沒有不同，自己聯想力豐富，提出五點，第一，做弊也偷懶：林智堅在中華大與台大所耍的花樣幾乎完全一樣，不足為奇也；第二，政令智昏的背後是利令智昏：令人大嘆當今師道之不存外，也許他們看到的是林智堅背後龐大的勢力；第三，在人民面前自己掌嘴何其艱難：常在歷史劇中看到皇帝罰太監或愛妃自己掌嘴，都覺得是從輕發落。非也，只有在皇上面前才做得到，在人民面前卻是奇恥大辱。這是為何蔡英文總統以下，所有挺堅派人士，在中華大的判決後仍不改其志也。

沈富雄提第四點，美化或洗白學位的手法依舊難改；第五，主管業務的教育部昏庸無能令人髮指：既已揭發，教育部及相關大學仍然裝聾作啞，視若無睹，教育部長真是斯文掃地愧對國人也。最後沈富雄更說「台灣百病叢生，這只是微不足道的一端而已，中國大陸謀台何必心急，任其自我敗壞就可以了」，此篇文章一發出，留言區更是蓋起高樓，引爆許多人討論。

網友們紛紛留言表示「真悲哀，我們的社會問題叢生，是非黑白不分，凡事硬凹，尤其上行下效，如何進步提升？」、「台灣最令人憂心的，白紙、黑字、證據都擺在眼前了，仍然還是有人相挺」、「剖析的太好了」，甚至更認同沈富雄的最後一段話，直言「最後一句才是重點」、「最後一段話，最具深意！」、「任其自我敗壞說得好，無奈啊！」、「最後結論是重點」、「最後一句話是我輩須正視與擔憂的」。