國民黨今推出幹話撲克牌3.0文宣品，由前衛福部長陳時中蟬連幹話王，引發陳不滿，反批「不要一直用粗鄙的文字做評論」。國民黨晚間再整理陳時中任部長時「令人傻眼的『粗鄙』言論」，幫陳回憶，「聽聽看你自己都在說些什麼」。

國民黨文傳會副主委林家興細數，去年遭批空床數問題，陳時中回應「粗暴的言論大可不必」；今年4月確診人數激增，陳要大家「自主應變」；4月底3＋4措施倉促上路時，陳反嗆「要怪，就怪病毒！」；今年4月說「並沒有要選舉的打算，什麼時候都沒有」，對照如今拋下防疫責任參選的虛偽模樣，令人荒謬。

林家興說，這些「粗鄙言論」、「荒謬幹話」都是來自於陳時中本人口中，陳怎有臉不接受「幹話王」稱號？

林家興表示，監督當權者是在野黨天職，透過幹話撲克牌發布，國民黨會讓更多民眾回想起陳時中任防疫指揮官時傲慢、不屑、不親民與拋下防疫責任、毀諾參選不負責任的真實樣貌，戳破陳刻意包裝成「溫暖」形象的假面具，讓台北市民、台灣民眾年底可以做出更好的選擇。

●幹話撲克牌3.0收錄陳時中「幹話金句」一覽表

2022／5／5 「我已有快篩不用去排隊」。

2022／04／28 「3＋4」倉促上路，陳時中道歉並表示「要怪，就怪病毒吧」。

2022／04／19 國內近日確診人數激增，有新北市民眾表示，自己快篩陽性後通報衛生單位，但在家裡等了4天卻沒接到任何通知，對此指揮官陳時中在記者會中要大家「自主應變」。

2022／04／16 「並沒有要選舉的打算，什麼時候都沒有」。

2021／11／16 「高端如果沒辦法出國，我沒有辦法負責」。

2021／9／7 「全民打兩劑幾乎是不可能的任務」。

2021／05／30 遭痛批空床數 陳時中：「粗暴的言論大可不必」。

2021／5／3 「有意見的人那時候為什麼不講？」。

2021／6／19 「我本來就撲克臉」。

2021／4／26 「不要太不滿」。