對於台南殺警案，國民黨立委賴士葆嗆民進黨，「看看官員偽善的嘴臉」！

賴士葆表示，蔡英文說趕快列為優先法案，要在制度上和裝備上給警察更好的執法後盾。 蘇貞昌 說「警察執行勤務就是國家公權力，對警察執勤，有一個合理使用槍械，司法也相挺、沒有法律追究。」游錫堃說他反對死刑，但是殺警應該判死刑。

賴士葆直言，事實上，這幾年陸續發生的殺警案，全面執政的蔡政府根本沒有真的關心基層員警，否則通過那麼多的優先法案就是沒有支持員警使用警械的相關法案。

賴士葆指出，如果真的關心員警，太陽花事件的時候，對於非法集會的抗爭民眾強行侵入公署破壞，警察依法執行驅離勤務，結果警察執法被說成暴力，成為執法過當的被告，很多基層員警跑了幾年的法院，蔡政府上台對所有太陽花全部撤告，嚴重的打擊基層員警的士氣，蔡政府的高層關心過他們的處境和心情嗎？

賴士葆強調，他們就是依法在執行勤務，就是代表國家的公權力啊！最後高院還判台北市警局國賠140萬，這是法院認證的警察依法執行公權力的下場。蔡英文、蘇貞昌和游錫堃，你們現在對員警的講的大義凜然根本是互相矛盾的。