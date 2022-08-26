新北市議員何博文辦公室主任、板橋區議員參選人黃淑君表示，新北市長侯友宜大力宣揚推動「友善人行環境」政績，但她近日接獲許多民眾陳情反映，板橋區縣民大道周邊人行道多年失修，反映給公家機關希望改善，卻只是雜亂用砂石填補、敷衍了事，新北市工務局回應，明年度將由板橋區公所進行拓寬，全面改善人行道環境。

黃淑君表示，推動友善人行環境是非常重要的政策，但有沒有達到成效，要靠市民實際感受。黃淑君指出，板橋區縣民大道周邊人行道，已經失修、破損多年，又有多處間隙、高低差，年紀大的長輩或小孩稍有不注意，就容易在這裡跌倒受傷。

黃淑君說，許多在地民眾反映過後，市府卻僅用砂石填補，完全無法解決問題，過幾天人行道的破洞又再出現，陳情民眾說已經數個鄉親在同樣的破損人行道「翻船」受傷，甚至因此修養好幾天無法工作。

黃淑君表示，新北市府最近不斷宣揚施政數字，美化政績，但人行道改善是民眾感受最直接的問題，如果市府無法用對的方式處理，恐怕難以達到真正「友善」目的。

工務局回應，新北市政府分年改善板橋區人行環境，其中華翠橋下方人行道必須一併針對現地既有的電箱移除、電桿下地等作業，目前正在進行規畫設計中；養工處表示，預計明年度將由板橋區公所進行拓寬，全面改善人行環境。