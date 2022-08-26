狂賣超過1500萬冊、日本推理大師東野圭吾代表作「偵探伽利略」系列小說三度登上大銀幕，《破案天才伽利略：沉默的遊行》今（26日）曝光正式預告，在焚毀的破屋中驚見一具人骨，死者身分竟是名失蹤多年的女高中生，然而始終沉默的頭號嫌疑犯竟在盛大的慶典遊行中離奇身亡，多達10名的嫌疑人卻各個都有不在場證明，究竟誰才是真兇。不僅劇情錯綜複雜，燒腦又翻轉的結局令人意想不到，男主角福山雅治誇讚：「《沉默的遊行》改編自東野老師史上最棒的懸疑之作，這次湯川、薰、草薙要如何解開難度這麼高，如此有挑戰性的案件？」

「伽利略系列」長紅超過22年，其中書、劇、影迷最為期待的，莫過於飾演湯川學教授、內海薰與草薙俊平的原班人馬福山雅治、柴崎幸、北村一輝3人睽違9年再度聚首，談及這次再次同台，他們都難掩興奮之情。福山雅治笑說自己一直很期待再見到柴崎和北村飾演的角色薰及草薙，「但對湯川學來說，應該會想說怎麼又要見到這麼麻煩的2人」，而被粉絲最期待回歸的柴崎幸，談及再次扮演內海薰的心情時興奮地表達：「很期待能夠再見到這些角色，也很開心能再跟伽利略原班團隊一起拍攝。」而飾演刑警草薙的北村一輝則驚嘆時間過太快：「離第一季已經過了14年了呢。這次像是個集大成的作品，集結了如此令人懷念的陣容，這次我也會全力以赴地拍攝。」

《破案天才伽利略：沉默的遊行》9月23日在台上映。