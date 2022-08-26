台南殺警案震驚全台，死刑存廢問題也再度引起討論，主播張雅琴過去兩日與廢死聯盟隔空交火，今天(26日)中午，聯盟執行長林欣怡則是親自回應，批評張雅琴就是做假新聞，強調聯盟比誰都更痛恨罪犯，從來沒有主張殺人免死，只是反對死刑。

林欣怡今中午在臉書PO出千字文開轟張雅琴，她表示，台南殺警案還在調查中，因此廢死聯盟未免社會對立，就連被害者家屬希望他們下18層地獄，也沒做出評論，怕傷害到家屬，只是單純針對媒體提到王信福案解釋。

林欣怡批評張雅琴，在節目中指控他們提出林信吾免死計畫，要用王信福模式救援林，但事實上他們根本沒對此案做出評論，何來免死計畫。林欣怡說，廢死聯盟從未鼓吹殺人免死，而是反對死刑，而張雅琴昨天提出的兩項說法，沒有一項是出自聯盟之口，反問「哪一項是真的？」

對於張雅琴要廢死聯盟交代資金來源與幕後藏鏡人，林欣怡說聯盟經費來源都是跟其他非政府組織一樣募款而來，他們自己也很希望背後可以有藏鏡人。文末林欣怡表示，廢死聯盟反對殺人，無法接受殺人的犯罪，所以也反對國家殺人，不論原因為何，一定有比殺人更好的解決辦法。