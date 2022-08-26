民進黨新北市長參選人林佳龍批評新北河川整治只做半套，並以自己整治綠川及柳川經驗跟新北市長侯友宜分享，對此，新北市水利局批林佳龍「以管窺天」，要林不要只會講空話，應多做功課並且提出更具體的治水策略。

水利局指出，林佳龍提及整治綠川及柳川經驗，這種排水路公園化的方式，新北市12年前中港大排整治就已經使用過了，請林佳龍跟上我們三面光混凝土河道改變成近自然生態河川的作法。

水利局說，尤其是位於中和的藤寮坑溝跟泰山大窠坑溪原本是水泥三面光的河道，在新北流域治理跨局整合中與環保局聯合加強稽查污水偷排，還給河道自然樣貌，為自然河川樹立典範，不只是防洪疏浚、改善水質，更重要的是營造可供在地生物棲息的優質生態環境，還符合了多項聯合國2030永續發展目標（SDGs），歡迎林佳龍來取經借鏡。

河川在完成了防洪的整治、水質的改善之後，接下來就是要藉由「尋根」爭取在地民眾的「認同」以及「保護」，近3年水利局完成了淡水公司田溪、泰山貴子坑溪、樹林後村圳3條河溪文化的探尋，目前已選定淡水公司田溪來打造新北水文化品牌河川，藉由在地力量深耕及地方創生為基礎，推動成為市民對水文化光榮感的來源。

水利局表示，新北市對於河川的六水治理策略有方法、有決心，這幾年的改變市民都看得見，呼籲林佳龍勿再講空話，應多多了解新北並以實際行動來證明。