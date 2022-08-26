持續推動「公車進校園」政策，也配合高中以下學校下周開學，台中市交通局計畫再推動4條公車部分班次進校園，包括105路延駛至龍津高中、813路繞駛至大甲高工，以及208、258路延駛至卓蘭高中；此外，從8月30日開學當天開始，200、500、700、900幹線公車也將恢復原本的跳蛙公車班次。

交通局指出，4條公車進校園班次當中，105路雙向2班次原端點為「龍山國小」、29日起將延伸行駛至「龍津高中」；813路往文武公園方向2班次繞駛大甲高工，30日起將增設「大甲高工」校園及校門口2站；另208路往豐原方向及258路往卓蘭方向，則從9月12日起各開2班次繞駛「卓蘭高中」。

交通局長葉昭甫表示，市府推動「公車進校園」政策，今年上半年共新增延駛、繞駛及新闢5條路線進入校園，至今已有23條公車路線行駛至10所大專院校及國高中職；經與學校協商同時盤點資源，111學年度起再增加4路線延、繞駛，滿足師生通勤需求。

加強上學、放學時段的公車服務，葉昭甫說，除區間車將於上、放學時段增加服務，另200、500、700、900幹線公車的跳蛙公車班次也將在8月30日起恢復，其中700路跳蛙公車起迄點維持「豐原高中-明德高中」，與主線700路「翁子保養廠-新建國市場」不同，民眾需特別注意。