28歲俄羅斯女星科切爾維（Anastasia Kochervey）外型亮眼、身材火辣，因為出演戀愛實境秀打開知名度，8月初時她突然失蹤，直到13日才被發現陳屍河中，且全身被脫光只剩下內衣，而她的詳細死因警方仍在調查中。

據《太陽報》報導，科切爾維本月初突然失蹤聯絡不上，直到13日在聖彼得堡的一條河中，發現一名女屍，調查人員24日出面說明，證實死者身分是科切爾維，並也已經通知家屬。

而警方也表示，當時她身上只穿著內衣，因此正朝著是否遭人殺害的方向調查。和她參加同一個實境秀的女星馬里布（Olesya Malibu）透露，她在科切爾維賣掉公寓、搬到聖彼得堡的幾周後，曾和她通話，當時聲音聽起來很正常。

但馬里布似乎早就預料到科切爾維可能遭遇不測，原來是科切爾維近期和一名男子有衝突，對方還威脅「殺了她」。科切爾維曾出演實境秀《Dom-2》及《Let's Get Married》，其中《Dom-2》是一檔邊蓋房子邊找尋戀愛對象戀愛實境秀，也是俄國電視史上播出時間最長的真人秀之一。

因此科切爾維死訊曝光後，也讓不少粉絲相當震驚與不捨，無法相信她遭到不測，紛紛湧入她的社群平台留言。