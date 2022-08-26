根據《美麗島電子報》曝光的「蔡總統說相信林智堅，民眾認為蔡總統對台大審定林智堅論文結果」最新民調，有52.6%的人認為不尊重、27.7%認為尊重。媒體人吳子嘉認為，從該民調來看，總統蔡英文甚或民進黨站在少數這一邊，挑戰台灣的大多數，今年選舉不可能會贏。

美麗島電子報董事長吳子嘉26日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中公布最新民調，政府可定義網路不實訊息，要求平台服務加註警示或移除不配合就處罰？」有31.4%的人認同、54.4%不認同。

另外，吳子嘉也公布「蔡總統說相信林智堅，民眾認為蔡總統對台大審定林智堅論文結果？」有52.6%的人認為不尊重、27.7%認為尊重。吳子嘉認為，該民調是過半數，蔡英文是在少數這一邊，蔡英文甚或民進黨要挑戰台灣的大多數，這個政黨、政府，今年選舉不可能會贏。蔡英文忘記了最重要的一件事情，今年要投票了，老百姓一旦火大，恐會把蔡政府扳倒，這是一件可怕的事。

吳子嘉還公布一個最新民調，「中央政府會否利用『數位中介服務法』去限制在野黨的監督或民眾言論自由」，64.1%的人說「會」、 23.2%說「不會」。

另也針對「新冠疫苗採購資料保密30年的可能原因，可複選」進行調查，有52.8%的人認為擔心採購價格太高被比較；52.1%認為避免採購的管道被干擾；50.0%認為維護特定人士或黨派的利益；48.1%認為隱瞞違法或行政疏失；47.7%認為避免影響民進黨選情；44.9%認為高端疫苗有特別待遇。