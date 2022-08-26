台南市日前剛發生雙警命案，內政部長徐國勇也下令要大膽用槍，沒想到台南學甲區今（26）日下午3時許，又發生民眾持雙刀欲砍值班警員李峻安（41歲），所幸李員正確用槍，連開13槍制止對方，台南市警局長方仰寧也在分局嘉勉李員，因正確使用槍械，立即送上行政獎勵小功一支。

警方表示，當時吳嫌滿身酒氣站在派出所前，藉口天氣炎熱欲進入派出所吹冷氣，在值班台前坐下後不久隨即站起，質問警方為何要取締自己的朋友，口氣愈說趨激動，隨後抽起藏在身後的兩把菜刀，做勢向值班警員李峻安揮舞。

監視器顯示，警員李峻安先衝出派出所廣場外，拔出警槍並對空鳴槍後，與嫌犯保持約3公尺的距離，警方先朝吳嫌非致命的腿部開槍後，吳嫌不顧傷勢仍是持雙刀是不斷逼近，李員最後連開13槍才制服對方，吳嫌左大腿一處，右前臂兩處，右下腹一處，左右小腿各一處槍傷，隨後送往永康奇美醫院救治，吳民經緊急送醫治療後，生命徵象穩定無生命危險，目前本分局持續戒護調查中。

開槍警員李峻安表示，因為對方多次來過派出所，但未有過激的行動，當下是把他當作普通民眾對待，直到對方站起拿出雙刀，大嗆「反正你也打不過我」，當下警覺情況不對，想到最近曾發生過的殺警案，立刻衝出派出所與對方拉開距離，但對方還是不斷逼近，直覺生命受到威脅，當下拔出槍警示並大膽用槍。

其他轄區警員私下表示，吳嫌無業常在街上閒晃，多次因精神不穩定，民眾報警讓警方到場關切，也曾因此強制送醫過，吳嫌母親對此也很無奈，吳嫌近日到宅港派出所附近找親戚喝酒聊天，沒想到竟會發生這樣的事。

台南警局長方仰寧隨後也趕到學甲分局並召開記者會，他表示，李員在急迫的情況之下，正確的實施射擊，針對非致命的部位射擊了13發子彈，其中左大腿一處，右前臂兩處，右下腹一處，左右小腿各一處’槍傷，也都是非致命部位，過程完全符合警械使用條例，立即對開槍警員發布行政獎勵記功一次，而未來原則上只要主管同意警員就可以配槍。

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學甲分局長蔡宗倉表示，李峻安是105年年特班，從警5年，原來台東服務，因老家在學甲，2年前請調回學甲，就一直待在宅港派出所，平常表現不錯，與同事相處也融洽，今天用槍時間也很正確，應給予鼓勵。