奧萊利也回鍋飾演反派領袖蒙茉斯瑪。（Disney＋提供）

《安道爾》將講述主角的黑暗過去。（Disney＋提供）

《安道爾》將呈現更有血有肉的星戰故事。（Disney＋提供）

星際大戰系列全新影集《安道爾》（Andor），時間線設定在《星際大戰外傳：俠盜一號》（Rogue One： A Star Wars Story）5年前，並請到男星迪耶哥路那（Diego Luna）回歸擔任主角安道爾。他在國際記者會分享，剛抵達片場的前2天去進行特技訓練，包含攀爬、跳躍、跌倒、翻滾等，原本以為過程很簡單，卻讓他叫苦連天，「身體每一個部位都在痛，隔天早上我就想，該死的！我必須辭掉這份工作了！」

《安道爾》將專注在安道爾成為反抗軍英雄的過程，以及他如何挑戰崛起的帝國勢力。迪耶哥直言《俠盜一號》著重在單一事件，但觀眾會不知道這些角色來自哪裡及其背後故事，連他自己都很在意安道爾的過去，「一個孩子從6歲就開始戰鬥，這代表什麼？對我來說，革命者是如何出現和存在，都與他們的人生相關，那段旅程對我很重要。」這也是他願意回歸演出的原因。

身兼編劇和製作人的主創東尼吉羅伊（Tony Gilroy）說即使不是星戰迷，也不用怕看不懂劇情，甚至可以當作全新故事欣賞，「我們的目的，就是讓所有人不需要任何背景知識，都能欣賞這齣影集。」而《安道爾》也將推出2季，第1季會交代1年的故事，第2季又直接跳到4年後，這也是《安道爾》和其他星戰系列影集不同所在。

另同樣演出過《星際大戰外傳：俠盜一號》的吉納維芙奧萊利（Genevieve O’Reilly），也回鍋飾演，在銀河系擁有許多追隨者，影響力極大的反派領袖蒙茉斯瑪（Mon Mothma），但她在《安道爾》中更多呈現的是一個女人承受世界壓迫時，如何駕馭她的理想和信仰，「她其實非常孤獨。」《安道爾》預計9月21日於Disney+推出。