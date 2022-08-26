大陸澎湃新聞26日報導，中國首個由科學家和企業家共同發起的民間公益組織頒發的世界級科學大獎-未來科學大獎，21日正式揭曉。北京生命科學研究所資深研究員、北京清華大學生物醫學交叉研究院教授李文輝，因其發現了B型和D型肝炎病毒感染人的受體為鈉離子-牛磺膽酸共轉運蛋白（NTCP），有助於開發更有效的治療B型和D型肝炎的藥物的成就，獲得「生命科學獎」，獎金100萬美元。

報導稱，「做正確的事情，即使它很難。碰到困難，解決困難，你自己也在成長。」李文輝在獲獎後接受媒體群訪時表示，探索性科學研究就像一場登山探險，需要一步一步往上走，而不是繞著操場跑步。他最看重的是對科學的實質性貢獻，希望團隊的年輕人具有科學品味，向高峰挑戰，「有的人可能每走幾步，就停下來寫遊記，但我們更期望一直往上走，看到前所未見的風景以後，再給大家彙報。」

早在蘭州醫學院預防醫學系讀大四時，李文輝在傳染病科實習，每天查房都會看到大量B肝患者，那時的醫生還會善意隱瞞肝炎可能會發展為肝硬化、肝癌的事實。面對病人痛苦而無助的表情，李文輝心裡埋下了一個心願：中國的B肝患者這麼多，而又缺乏有效的藥物，我們應當去面對它、解決它。

在念完醫學本科後，李文輝先後攻讀了免疫學碩士和病原生物學博士學位。2001年，他來到美國哈佛醫學院從事博士後研究。由於B肝在美國並不是特別處於疾病譜前端的疾病，資金支持有限，因此李文輝最初從事的是愛滋病病毒研究。

2003年非典肺炎（SARS）疫情暴發，為李文輝的研究帶來新的轉折。他和同事們緊張地投入到SARS病毒研究中，當年11月便發表論文，宣布發現SARS病毒的受體ACE2，引起國際同行關注。

澎湃新聞報導，新冠疫情暴發後，李文輝延續了他慣常的思維，「要做就做難而正確的事，如果大家都做我們就不做了。」他的實驗室一開始就瞄準了新冠病毒容易突變、逃逸中和抗體的特性，認為最好的選擇就是利用ACE2受體開發藥物，「這需要一定的科學洞見，也是基於我們原來研究SARS時和同事們一起嘗試，及經過充分思索的結果。」

李文輝團隊和合作夥伴華輝安健在短時間內就優化設計和生產出「HH-120分子」，在面對變異毒株時仍具有很強的中和能力。目前開發的霧化吸入劑和鼻噴霧劑已在中國、澳洲、南非等地開展臨床試驗，其給藥方式可以適用於孕婦、肝腎功能有問題的患者。

雖然SARS病毒研究取得重大突破，但當年的李文輝心裡最放不下的還是B肝病毒研究。「我希望發現基本的科學規律，最好也能解決實際的疾病問題，兩者結合起來最好的例子，可能就是B肝。」

B肝病毒幾乎是世界上最小的病毒，直徑只有40奈米，很難捕捉；病毒蛋白也非常複雜，前後4次跨膜，在病毒的感染模式中非常特殊，很難用已有的實驗體系進行研究。全球頂尖科學家歷經四十多年尋找HBV受體，無功而返。

極高的難度和風險，卻也給李文輝帶來真正的思想智識挑戰的快樂。2007年，他回國加入北生所。作為科技體制改革的試驗田，北生所為實驗室提供長期穩定的研究經費，實驗室主任對課題選擇有絕對的自主權，在考核上實行5年一次的國際同行評估，不必考慮每年必須發多少論文，這正是李文輝嚮往的科研環境，如果沒有體制機制上的寬容，很難想像他可以像這樣「從零開始」。

李文輝帶領由嚴歡、鐘國才等組成的年輕團隊堅持不懈，在北生所各有專長的研究中心的幫助下，經過無數個加班加點的日夜努力，2012年B肝病毒受體NTCP終於浮出水面。

「因為科學發現能夠賦能你領域裡的同行，共同去探索一些新的未知的東西，使大家都能夠做一些新的科學發現，這個還是很重要。NTCP的發現，我們很高興做到這一點。」李文輝表示。

值得一提的是，美國國立衛生研究院（NIH）於2019年制定了指導意見，將B肝治癒作為其重要戰略目標，其中特別提到了2012年李文輝實驗室發現NTCP的工作，這些基礎科學的突破，燃起人們治癒B肝的信心。

15年彈指一揮間。李文輝回顧回國後的經驗時說道，創新需要杜絕「想贏怕輸」的心態，「最重要的是堅持實事求是。勇於出發探索邊界。」「我們可能還需要更好的科學，或者更深層的科學，不光是針對某一個疾病，或者某一個領域，而是對於整個生命科學和健康領域帶來顛覆性變化或者極其深遠影響的發現。」

談及對未來科學大獎的期待，李文輝舉了DNA雙螺旋和青黴素的發現等例子，「像這樣的發現，希望在我們中國同行裡能夠產生。」