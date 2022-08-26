台南殺警案震驚社會，殉職員警的姐姐在國人面前聲淚俱下，令人鼻酸，國民黨桃園市長參選人張善政說，「事情發生後，我不斷思考，問自己，如何做警消同仁的後盾？」張善政表示，桃園警察的「警勤加給業務繁重加給支給」、消防人員的「危險職務加給加成」將從原本台北市、新北市的7成，改為比照雙北全額領取。

張善政表示，這兩天電視上一則新聞，看了讓全台灣人都心碎，這是台南殺警案裡，殉職的警察弟兄凃明誠的二姐，受訪時聲淚俱下，悲痛表達對於「外役監制度」、「官僚欺上瞞下」的憤怒。這不只是警察眷屬的憤怒，更是全台灣人的憤怒。

張善政指出，看到新聞後，他問自己，身為桃園市長參選人，能做什麼？警消弟兄姊妹，是人民生命財產安全的第一道防線，他們的任務不只繁重，更經常與死神同行。然而，根據目前警察的「警勤加給業務繁重加成支給」以及消防員的「危險職務加給加成」規定，相較於雙北警消「全額領取」危險加給，桃園市的警消卻只能以「7折」方式支給。

張善政提到，桃園的人口成長快速，2014年時約為206萬人，2022年已經成長到約227萬人，警消的任務繁重，其實與雙北不相上下。以重大消防事故來看，2018年4月，平鎮敬鵬公司大火案，奪走5條消防員的寶貴性命；今年4月，蘆竹的美福倉儲大火，消防員更要在惡臭中滅火，身心俱疲。

張善政強調，桃園的警消承擔如此巨大的風險與苦難，卻只能「打七折」領取危險加給，這種「同工不同酬」的落差，早應該被修正了！照顧警消，不能只是嘴巴說辛苦、說支持，也因此，自己決定拿出實際行動，一起支持最辛苦的警消弟兄姊妹們，一起做警消堅實的後盾。